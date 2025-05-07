Eski FBI ajanı sevgilisinden Yasemin Allen'e övgü: Silah tutuşu budur işte
Arka Sokaklar dizisine transfer olan Yasemin Allen'e eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya, övgü dolu sözlerde bulundu.
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Dokuz Oğuz, Erkek Severse, Şeref Meselesi, Bahar ve son olarak Arka Sokaklar dizisinde 'Gökçe komiser' karakterine hayat veren Yasemin Allen, ekibe katıldığı günden itibaren performansıyla çok beğenildi.
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Ünlü oyuncunun eski FBI çalışanı sevgilisi Erdal Kaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti.
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'DURUŞ TEKNİĞİ JİLET GİBİ'
Kaya "Her açısı ile düzgün silah tutuşu budur işte! Silahı tutma tekniği, kolların pozisyonu, duruş tekniği jilet gibi! Eğitimi ve işini ciddiye alan birisi." dedi.
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Ünlü çift geçtiğimiz sene birlikteliğini noktalamış ancak kısa bir süre önce ilişkilerine yeniden bir şans vererek aşk yaşamaya başlamışlardı.