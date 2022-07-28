Eski model Kelly McKee Zajfen'in 9 yaşındaki ikizlerinden biri hayatını kaybetti

Bir dönem model olarak tanınan sonra da yardım etkinliklerinde bulunan bir organizasyonun kurucusu olan ve Prens Harry ile evlendikten sonra İngiliz kraliyet ailesine giren Meghan Markle'ın da arkadaşı olan, Kelly McKee Zajfen, biri kız diğeri erkek 9 yaşındaki ikizlerinden birini kaybetti. İkizlerden erkek olanı George, annesi tarafından evinde cansız bir halde bulundu.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kelly McKee Zajfen, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Eski model satırlarına "Benim tatlı bebeğim... Dünyam milyonlarca parçaya bölündü. Nefes bile alamıyorum... Ben benim hayatımın ışığıydın. Senin gülüşün odayı aydınlatıyordu. Sen bu dünyayı terk ettin ve arkanda seni seven çok insan bıraktın" cümleleriyle başladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kelly McKee Zajfen (@_heartmom_)'in paylaştığı bir gönderi

"İKİZ KARDEŞİN İÇİN ÇABALAYACAĞIM"

Zajfen, daha sonra satırlarını şöyle sürdürdü:

Nasıl devam edebileceğimi bilmiyorum. Nasıl çalışabilirim, nasıl ışık olabilirim ve nasıl mutlu olabilirim... Ama bunu deneyeceğim. Güzel ikiz kız kardeşin için çok çabalayacağım.

Kelly McKee Zajfen, oğlunun cenaze töreni için ayrıntıların daha sonra yine sosyal medya üzerinden duyurulacağını belirtti.

AİLE, OTOPSİ SONUCUNU BEKLİYOR

Zajfen ailesine yakın bir kaynak, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte küçük çocuğun evde bilincini kaybetmiş bir şekilde bulunduğunu, hayata veda ettiğinin ise sonradan ortaya çıktığını söyledi. Küçük George'un ölüm nedeni şu anda belirsizliğini koruyor. Arkadaşları Zajfen ailesinin küçük çocuğun kesin ölüm nedenini belirleyecek olan otopsinin sonucunu beklediklerini söyledi.