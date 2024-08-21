Eski sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel: Barışmadık arkadaşız

“Çeşme’de dışarı çıkmıştık. ‘El ele’ diye yazdılar ama değildik. O gün Nail de ‘Artık aile gibi olduk, arkadaşız’ dedi. Nail, tüm ailemde sevilen biri. Birbirimizi inciterek ayrılmadık. Arkadaş olmayı başarabildik. Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim.”