Eski sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel: Barışmadık arkadaşız
Birliktelikleri sona eren sunucu Çağla Şıkel ve Nail Gönenli çifti, uzun sürenin ardından birlikte görüntülenince "Barıştılar" şeklinde yorumlanmıştı. Şıkel bu iddialara açıklık getirdi.
1 / 4
Hürriyet’in haberine göre Çeşme tatilinden dönen Çağla Şıkel önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
2 / 4
Tatildeyken eski aşkı Nail Gönenli’yle görüntülenen ünlü manken, sorular üzerine yeniden ilişki yaşamadıklarını, sadece arkadaş olarak görüştüklerini söyledi:
3 / 4
“Çeşme’de dışarı çıkmıştık. ‘El ele’ diye yazdılar ama değildik. O gün Nail de ‘Artık aile gibi olduk, arkadaşız’ dedi. Nail, tüm ailemde sevilen biri. Birbirimizi inciterek ayrılmadık. Arkadaş olmayı başarabildik. Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim.”
4 / 4