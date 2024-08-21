Eski sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel: Barışmadık arkadaşız

Birliktelikleri sona eren sunucu Çağla Şıkel ve Nail Gönenli çifti, uzun sürenin ardından birlikte görüntülenince "Barıştılar" şeklinde yorumlanmıştı. Şıkel bu iddialara açıklık getirdi.

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Eski sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel: Barışmadık arkadaşız - Resim : 1

Hürriyet’in haberine göre Çeşme tatilinden dönen Çağla Şıkel önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. 

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Eski sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel: Barışmadık arkadaşız - Resim : 2

Tatildeyken eski aşkı Nail Gönenli’yle görüntülenen ünlü manken, sorular üzerine yeniden ilişki yaşamadıklarını, sadece arkadaş olarak görüştüklerini söyledi: 

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Eski sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel: Barışmadık arkadaşız - Resim : 3

“Çeşme’de dışarı çıkmıştık. ‘El ele’ diye yazdılar ama değildik. O gün Nail de ‘Artık aile gibi olduk, arkadaşız’ dedi. Nail, tüm ailemde sevilen biri. Birbirimizi inciterek ayrılmadık. Arkadaş olmayı başarabildik. Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim.”

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Eski sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülenen Çağla Şıkel: Barışmadık arkadaşız - Resim : 4