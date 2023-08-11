Eski voleybolcu Neslihan Demir: Boşandım!

Eski Milli voleybolcu Neslihan Demir, uzun bir sürenin ardından Nişantaşı'nda görüntülendi. Demir, evlilik hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Eski voleybolcu Neslihan Demir: Boşandım!

'Demir Leydi' lakaplı eski Milli voleybolcu Neslihan Demir, oyuncu Kamil Güler'den boşandığını açıkladı.

Eski voleybolcu Neslihan Demir: Boşandım! - Resim : 1

NESLİHAN DEMİR: BOŞANDIM, EPEY OLDU!

Demir, “Boşandım, epey oldu. Şu an her şey yolunda. Önümüzdeki hafta kısa bir tatil yapacağım.” Doğal haliyle de dikkat çeken eski voleybolcu: “Uzun süredir saçımı boyatmıyorum. Saçım beyazlıyor. Yaş alıyoruz.