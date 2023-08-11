Eski voleybolcu Neslihan Demir: Boşandım!
Eski Milli voleybolcu Neslihan Demir, uzun bir sürenin ardından Nişantaşı'nda görüntülendi. Demir, evlilik hayatına dair açıklamalarda bulundu.
'Demir Leydi' lakaplı eski Milli voleybolcu Neslihan Demir, oyuncu Kamil Güler'den boşandığını açıkladı.
NESLİHAN DEMİR: BOŞANDIM, EPEY OLDU!
Demir, “Boşandım, epey oldu. Şu an her şey yolunda. Önümüzdeki hafta kısa bir tatil yapacağım.” Doğal haliyle de dikkat çeken eski voleybolcu: “Uzun süredir saçımı boyatmıyorum. Saçım beyazlıyor. Yaş alıyoruz.