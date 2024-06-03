Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex mezun oldu! İşte o anlardan kareler

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Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya , 2014 yılında Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
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Oyuncu Esra Akkaya'nın oğlu Can alex mezun oldu. Ünlü oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
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Akkaya, mezuniyet gününden "Canım oğlum mezun oldu… Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle…" notuyla paylaştı.
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Oğlu Can Alex ile güzel bir anne-oğul ilişkisi olan oyuncu, geçtiğimiz Anneler Günü'nde oğluyla fotoğrafını paylaşmıştı.