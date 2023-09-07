Esra Bilgiç, Venedik'te kırmızı elbisesi ile poz verdi

Bu yıl 80.'si düzenlenen Venedik Film Festivali için Venedik'e birçok ünlü Türk oyuncu gitti. Bu oyuncular arasında Atatürk isimli filmde Madame Corinne karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan oyuncu Esra Bilgiç de yer alıyor.

Esra Bilgiç, Venedik'te

Esra Bilgiç, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürümek için İtalya'nın Venedik Lido Adası'na gitti. Ünlü oyuncu Venedik'te verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Lido Adası'nda kırmızı elbisesiyle poz veren Bilgiç'in fotoğraflarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.