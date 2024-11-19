Esra Bilgiç'in beyaz elbisesine 'melek' benzetmesi
Katar'da düzenlenen bir ödül törenine katılan oyuncu Esra Bilgiç, giydiği beyaz elbise ile büyük beğeni topladı.
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''Adanış: Kutsal Kavga'', ''Diriliş Ertuğrul'', ''Bir Umut Yeter'' ve ''Ramo'' gibi birbirinden ünlü projelerde yer alan Esra Bilgiç, Katar'da düzenlenen bir ödül törenine katıldı.
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Oyuncunun kıyafeti ve şıklığı festivale gelenler tarafından tam not aldı.
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POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Doha'daki festivalden kareler paylaşan oyuncunun pozlarına yorum ve beğeni yağdı.
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Güzel oyuncuya takipçileri; ''Melek gibisin'', ''Beyaz en çok sana yakışıyor'', ''Asil kadın'', ''Beyaz çol yakışmış'' yorumlarını yaptı.