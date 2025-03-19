Esra Bilgiç'in beyazlar içindeki tarzı beğeni topladı
Şimdilerde Faruk Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti.
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Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle hafızalara kazanan ve şimdilerde Ata Demirer'in BKM imzalı Netflix dizisi Bir İhtimal Daha Var'da oynayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de gündem oluyor.
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Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülenmişti. Ünlü isim, kendisine yöneltilen evlilik sorularına yanıt vermişti. Bilgiç, 'Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken' demişti.
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Bilgiç, son olarak sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı. Beyaz bir takım giyen oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.
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