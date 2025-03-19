Esra Bilgiç'in beyazlar içindeki tarzı beğeni topladı

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülenmişti. Ünlü isim, kendisine yöneltilen evlilik sorularına yanıt vermişti. Bilgiç, 'Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken' demişti.