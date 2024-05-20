Esra Dermancıoğlu'dan Cannes'a giden Türk oyunculara eleştiri: Ben utandım

Dermancıoğlu, "90-60-90 değilim, ama oyuncuyum." dedi ve şöyle devam etti: "Önüme Cannes Film Festivali'yle ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarıçıplak. Çıplaklık çok enteresan biz bir şeyleri ispatlamaya çalışıyoruz. Hayır biz Türkiye'de develerle gezmiyoruzu kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim. Çırılçıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik."