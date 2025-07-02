Esra Erol, 15. evlilik yıldönümünü kutladı: Sevgilim kalbimden eksik olma

Son olarak eşiyle art arda çekilen pozlarını yayınlayan Erol, duygusal bir notla eşinin hem doğum gününü hem de evlilik yıldönümümü kutladı :

"Şahsına münhasıırımsın… İyi ki doğdun. 15. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Seninle evli olmak, aynı yolda yürümek… Aile olmak, aynı hayallere tutunmak… Beraber çalışmak, her gün yeniden omuz omuza vermek… Hayat bazen zor, bazen yorgun ama seninle hep anlamlı, hep güçlü. Nice yaşların, nice güzel günlerin olsun. İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Sevgilim kalbimden, evimizden, yolumuzdan eksik olma."