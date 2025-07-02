Esra Erol, 15. evlilik yıldönümünü kutladı: Sevgilim kalbimden eksik olma
Ünlü televizyoncu Esra Erol, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla hem 15. evlilik yıldönümünü hem de eşi Ali Özbir'in doğum gününü kutladı. Eşi Ali Özbir'e olan derin sevgisini dile getiren Erol'un paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Ünlü sunucu Esra Erol, iş insanı eşi Ali Özbir ile olan 15 yıllık evliliğini ve Özbir'in doğum gününü, sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
2 Temmuz 2010 yılında dünyaevine giren çift, 2011'de İdris Ali ve 2017'de Ömer Erol adını verdikleri iki oğullarıyla mutlu bir aile yaşantısı sürdürüyor.
Evliliğini genellikle gözlerden uzak tutan Esra Erol, özel anlarını zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle buluşturuyor.
Son olarak eşiyle art arda çekilen pozlarını yayınlayan Erol, duygusal bir notla eşinin hem doğum gününü hem de evlilik yıldönümümü kutladı :
"Şahsına münhasıırımsın… İyi ki doğdun. 15. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Seninle evli olmak, aynı yolda yürümek… Aile olmak, aynı hayallere tutunmak… Beraber çalışmak, her gün yeniden omuz omuza vermek… Hayat bazen zor, bazen yorgun ama seninle hep anlamlı, hep güçlü. Nice yaşların, nice güzel günlerin olsun. İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Sevgilim kalbimden, evimizden, yolumuzdan eksik olma."