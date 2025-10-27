Anasayfa Magazin Eşref Rüya’nın 'Nisan'ı Demet Özdemir'in kırmızılar içindeki pozlarını beğeni topladı
Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen "Eşref Rüya" dizisinde canlandırdığı "Nisan" karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özdemir, paylaştığı kırmızı elbiseli yeni pozlarla hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Kanal D'nin izleyicileri ekran başına kilitleyen popüler yapımı "Eşref Rüya" dizisinin başrol oyuncuları gündemdeki yerini koruyor.
Dizideki Nisan karakterine hayat veren başarılı ve güzel oyuncu Demet Özdemir, hem 33 yaşındaki güçlü oyunculuk performansıyla hem de sosyal medyayı aktif kullanımıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Özdemir, son olarak kırmızılar içindeki yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun bu gönderisi, takipçilerinden kısa sürede yoğun yorum ve beğeni alarak dikkatleri üzerine çekti.