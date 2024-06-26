Anasayfa Magazin Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı! İşte yüzünü gerdiren Tuna’nın son hali
Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı! İşte yüzünü gerdiren Tuna’nın son hali
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, estetikliler kervanına katılarak yüz gerdirme işlemi yaptırdı. 59 yaşındaki Tuna'nın son hali beğeni topladı.
1 / 4
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983'te aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021'de Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.
2 / 4
İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerinin doğmasıyla babaanne olmanın sevincini yaşayan Derya Tuna, son olarak değişimiyle gündeme geldi.
3 / 4
Operasyon sonrası doktoru ile kamera karşısına geçen Tuna "Çok mutlu ayrıldım, doğal ve ağrısız" dedi. Kırışıklarından kurtulan ünlü ismin son halini gören sevenleri "Çok doğal ve güzel olmuş" yorumu yaptı.
4 / 4