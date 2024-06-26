Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı! İşte yüzünü gerdiren Tuna’nın son hali

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, estetikliler kervanına katılarak yüz gerdirme işlemi yaptırdı. 59 yaşındaki Tuna'nın son hali beğeni topladı.

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Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı! İşte yüzünü gerdiren Tuna’nın son hali - Resim : 1

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983'te aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021'de Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

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Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı! İşte yüzünü gerdiren Tuna’nın son hali - Resim : 2

İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerinin doğmasıyla babaanne olmanın sevincini yaşayan Derya Tuna, son olarak değişimiyle gündeme geldi. 

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Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı! İşte yüzünü gerdiren Tuna’nın son hali - Resim : 3

 Operasyon sonrası doktoru ile kamera karşısına geçen Tuna "Çok mutlu ayrıldım, doğal ve ağrısız" dedi. Kırışıklarından kurtulan ünlü ismin son halini gören sevenleri "Çok doğal ve güzel olmuş" yorumu yaptı.

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Estetikliler kervanına Derya Tuna da katıldı! İşte yüzünü gerdiren Tuna’nın son hali - Resim : 4