Etiyopya'dan evlat edinmişti! Esra Akkaya oğlunun son halini paylaştı
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Esra Akkaya, Anneler Günü’nde duygusal bir paylaşımda bulundu. Akkaya, Etiyopya’dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile fotoğrafını paylaştı.
1 / 6
Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Esra Akkaya, Etiyopya’dan evlat edindiği Can Alex ile ilk defa annelik heyecanını yaşamıştı.
2 / 6
Oğluyla birlikte gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor.
3 / 6
Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak 'Anneler günümüz kutlu olsun' dedi. Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline sanatçı dostlarından ve hayranlarından yorum yağdı.
4 / 6
Oyuncunun paylaşımına "Dünyanın en güzel annesi", "Ne güzel bir kadın, ne güzel bir anne", "Dünyanın en fedakar annesi", "En çok da sizin Anneler Günü'nüz kutlu olsun", "Annelerin en güçlüsü" gibi yorumlar geldi.