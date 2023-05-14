Eurovision 2023: İsveçli Loreen kazandı ve tarihe geçti...

Ukrayna’daki savaş nedeniyle bu yıl İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen 67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'i temsil eden Loreen kazandı. Loreen, Tattoo isimli şarkıyı seslendirdi ve topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün kazananı oldu. Loreen, 2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada da Euphoria isimli şarkısıyla zirveye çıkmıştı. Loreen, İrlandalı müzisyen Johnny Logan’dan sonra yarışmayı iki kez kazanan ikinci isim ve ilk kadın müzisyen oldu.

EUROVISION 2023 PUAN TABLOSU



LOREEN'DEN İLK SÖZLER VE ŞARKISI TATTOO

Loreen, "Çok minnettarım. En çılgın rüyalarımda bunun olacağını düşünmemiştim" dedi.

FİNLANDİYA İKİNCİ OLDU



Finlandiya’yı temsil eden Kaarija, Cha Cha Cha isimli şarkıyla 526 puan toplayarak ikinci oldu.

İSRAİL ÜÇÜNCÜ OLDU