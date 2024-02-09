Ev sahibi '16 aydır kiramı ödemiyor' demişti! Pucca'dan açıklama geldi

Konuyla ilgili kısa sürede açıklama yapan Pucca şunları söyledi:

'Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet, ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi, yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar.