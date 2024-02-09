Ev sahibi '16 aydır kiramı ödemiyor' demişti! Pucca'dan açıklama geldi
'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık'ın 16 aydır Nişantaşı'ndaki evinin kirasını ödemediği ve bu nedenle ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olduğu öğrenildi.
Sosyal medya 'Pucca' olarak bilinen Selen Pınar Işık'ın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, 16 aydır kirasını alamadığını açıklamıştı.
'İYİLİKTEN MARAZ DOĞDU'
İki buçuk yıldır 'Pucca'nın evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, "İyilikten maraz doğdu" diyerek 'Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etmişti.
Konuyla ilgili kısa sürede açıklama yapan Pucca şunları söyledi:
'Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet, ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi, yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar.
"EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞIYORUM"
Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi...'
Evi boşaltma sürecinde olduğunu ve davanın devam ettiğini de söyleyen Pucca, 'Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim.' açıklamasını yaptı.