Evlilik yolunda ilk adımı attılar... Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol nişanlandı

Camdaki Kız dizisiyle ünlenen oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol evlilik yolunda ilk adımı attı. Üç yıldır aşk yaşayan çift nişanlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Evlilik yolunda ilk adımı attılar... Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol nişanlandı - Resim : 1

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, üç yıldır spiker Merve Dinçkol'la aşk yaşıyordu. Şerifoğlu, geçen temmuz ayında İtalya'da evlenme teklifi etmişti.

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Evlilik yolunda ilk adımı attılar... Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol nişanlandı - Resim : 2

Çift önceki akşam İstanbul'da bir otelde nişanlandı. Kız isteme ve nişan merasimini bir arada yapıldığı geceye, sadece aileler katıldı.

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Evlilik yolunda ilk adımı attılar... Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol nişanlandı - Resim : 3

Dinçkol, İtalyan bir tasarımcının kendisine hazırladığı sade bir elbise tercih etti. 

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Evlilik yolunda ilk adımı attılar... Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol nişanlandı - Resim : 4

Şerifoğlu'nun nişan hediyesi ise 30 bin dolarlık (1 milyon 58 bin lira) pırlanta yüzük olduğu iddia edildi. 