Evlilik yolunda ilk adımı attılar... Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol nişanlandı
Camdaki Kız dizisiyle ünlenen oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol evlilik yolunda ilk adımı attı. Üç yıldır aşk yaşayan çift nişanlandı.
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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, üç yıldır spiker Merve Dinçkol'la aşk yaşıyordu. Şerifoğlu, geçen temmuz ayında İtalya'da evlenme teklifi etmişti.
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Çift önceki akşam İstanbul'da bir otelde nişanlandı. Kız isteme ve nişan merasimini bir arada yapıldığı geceye, sadece aileler katıldı.
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Dinçkol, İtalyan bir tasarımcının kendisine hazırladığı sade bir elbise tercih etti.
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Şerifoğlu'nun nişan hediyesi ise 30 bin dolarlık (1 milyon 58 bin lira) pırlanta yüzük olduğu iddia edildi.