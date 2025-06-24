Hilal Cebeci, İngiltere'nin sağlık sistemini eleştirdi: Ülkemizin kıymetini bilin
Bir süredir İngiltere'de hayatını sürdüren şarkıcı Hilal Cebeci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ülkenin sağlık sistemini ve genel yaşam koşullarını sert bir dille eleştirdi. Cebeci, "İngiltere’de sağlık sistemi çökmüş, insanlar randevu bile alamıyor. Hayat pahalı, yaşam şartları zor!" ifadelerini kullanarak yaşadığı duruma isyan etti.
Şarkıcı Hilal Cebeci, İngiltere'deki yaşam koşullarına dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cebeci, özellikle sağlık sistemine yönelik eleştirileriyle gündeme geldi.
Şarkıcı, "İngiltere’de sağlık sistemi çökmüş durumda. İnsanlar hastalandığında randevu bile alamıyor. Günlerce beklemek zorundalar. Her şey çok pahalı. Burada yaşamak gerçekten zor" ifadelerini kullandı.
Cebeci, sözlerine şöyle devam etti:
"Hâlâ 'Avrupa şöyle, Avrupa böyle' diyenlere duyurulur; gözünüzü açın! Ülkemizin kıymetini bilin!"
HİLAL CEBECİ KİMDİR?
İstanbul doğumlu Hilal Cebeci, 4 Temmuz 1976 yılında dünyaya geldi. 1994 yılında Mithat Paşa Kız Meslek Lisesi'den mezun olan güzel şarkıcı, İstanbul'un çeşitli klüplerinde çalışarak, ilk şarkı deneyimini Erdal ve Sinan Erkoç gibi önemli isimlerle gerçekleştirdi.