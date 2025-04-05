Evliya Aykan: Çok güzel bir kız arkadaşım var. Bu yüzden yargılanıyorum

Çok Güzel Hareketler'in seçmelerine ilk girdiği anı anlatan Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan'ın kendisini kovduğunu belirtti.

'VAN DEVLET TİYATROSU'NA GERİ DÖNSÜN' DEDİ

Aykan, "Yılmaz Erdoğan beni hiç sevmedi, hatta kovdu. ‘Van Devlet Tiyatrosu’na dönsün o çocuk, sopa yutmuş gibi tiyatrocu tavırları var onun’ demişti. Haklıydı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar denedim. BKM’de üç aylık bir çalışma döneminden sonra üst ekibe aldılar beni. Bir gün Yılmaz Erdoğan ‘10 tane seyircili skeç oynayacaksınız, hepinize bakacağım. Eğer tamamsa bu tren yola çıkacak’ dedi. Ben ikinci oldum o gece. Beni yanına çağırdı, ‘Oğlum madem böyle bir oyuncusun bizi niye korkutuyorsun’ dedi. Finalinde kalan 22 kişiyle yola çıkıldı." ifadelerini kullandı.