Evliya Aykan: Çok güzel bir kız arkadaşım var. Bu yüzden yargılanıyorum
Çok Güzel Hareketler programındaki başarılı performansıyla kısa sürede tanınan Evliya Alkan, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu.
Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk olan oyuncu Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan ile ilgili anısını anlatırken kız arkadaşından da bahsetti.
Çok Güzel Hareketler'in seçmelerine ilk girdiği anı anlatan Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan'ın kendisini kovduğunu belirtti.
'VAN DEVLET TİYATROSU'NA GERİ DÖNSÜN' DEDİ
Aykan, "Yılmaz Erdoğan beni hiç sevmedi, hatta kovdu. ‘Van Devlet Tiyatrosu’na dönsün o çocuk, sopa yutmuş gibi tiyatrocu tavırları var onun’ demişti. Haklıydı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar denedim. BKM’de üç aylık bir çalışma döneminden sonra üst ekibe aldılar beni. Bir gün Yılmaz Erdoğan ‘10 tane seyircili skeç oynayacaksınız, hepinize bakacağım. Eğer tamamsa bu tren yola çıkacak’ dedi. Ben ikinci oldum o gece. Beni yanına çağırdı, ‘Oğlum madem böyle bir oyuncusun bizi niye korkutuyorsun’ dedi. Finalinde kalan 22 kişiyle yola çıkıldı." ifadelerini kullandı.
Kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Asude Kızanlık ile evleneceğini belirten Aykan şu ifadeleri kullandı:
'NASIL BİR GÜNAH İŞLEDİN DE EVLİYA İLE BERABERSİN?'
Çok güzel bir kız arkadaşım var. Bu yüzden yargılanıyorum. İnsanlar ‘Nasıl bir günah işledin de Evliya ile berabersin’ ya da ‘Nasıl bir sevap modeli bu’ gibi şeyler yazıyor. Asude’nin (Kızanlık) bu durum hiç umrunda değil. Sosyal medyadan tanıştık. 2-3 yıl içinde evleniriz.