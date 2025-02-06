Evrim Akın imaj değişikliğine gitti! Son halini paylaştı

Oyuncu ve sunucu Evrim Akın imaj değişikliğine gitti. 45 yaşındaki Akın, yeni saçlarını Instagram hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Evrim Akın imaj değişikliğine gitti! Son halini paylaştı - Resim : 1

Kanal D'de ekrana gelen Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının sunucusu Evrim Akın imaj değişikliğine gitti. 

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Evrim Akın imaj değişikliğine gitti! Son halini paylaştı - Resim : 2

Instagram hesabından paylaşım yapan Evrim Akın saçlarını daha da kısa kestirdi.

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Evrim Akın imaj değişikliğine gitti! Son halini paylaştı - Resim : 3

Kahkül de bırakan ünlü isim yeni imajını Instagram hesabından da paylaştı. Akın'ın yeni imajı da oldukça beğenildi.

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Evrim Akın imaj değişikliğine gitti! Son halini paylaştı - Resim : 4