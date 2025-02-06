Evrim Akın imaj değişikliğine gitti! Son halini paylaştı
Oyuncu ve sunucu Evrim Akın imaj değişikliğine gitti. 45 yaşındaki Akın, yeni saçlarını Instagram hesabından paylaştı.
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Kanal D'de ekrana gelen Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının sunucusu Evrim Akın imaj değişikliğine gitti.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Evrim Akın saçlarını daha da kısa kestirdi.
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Kahkül de bırakan ünlü isim yeni imajını Instagram hesabından da paylaştı. Akın'ın yeni imajı da oldukça beğenildi.
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