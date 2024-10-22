Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşk yaşıyor iddiası
“Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Evrim Alasya ile Kerem Alışık’ın gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddia edildi.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım rolüne hayat veren ve etkileyici oyunculuğuyla her hafta kendisine hayran bırakan Evrim Alasya’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Alasya ile Alışık aşk yaşıyor.
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İş arkadaşlığı aşka dönüşen iki başarılı oyuncu bu sabah Londra tatiline giderken havalimanında el ele görüldü.
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İkilinin çok romantik bir ilişki yaşadığı öğrenildi.