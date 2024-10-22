Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşk yaşıyor iddiası

“Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Evrim Alasya ile Kerem Alışık’ın gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşk yaşıyor iddiası - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım rolüne hayat veren ve etkileyici oyunculuğuyla her hafta kendisine hayran bırakan Evrim Alasya’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.  

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Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşk yaşıyor iddiası - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Alasya ile Alışık aşk yaşıyor. 

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Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşk yaşıyor iddiası - Resim : 3

İş arkadaşlığı aşka dönüşen iki başarılı oyuncu bu sabah Londra tatiline giderken havalimanında el ele görüldü.  

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Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşk yaşıyor iddiası - Resim : 4

İkilinin çok romantik bir ilişki yaşadığı öğrenildi.