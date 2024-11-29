Ezgi Mola, oğlu can ile yeni pozunu paylaştı
Her fırsatta oğluna olan aşkından bahseden ünlü oyuncu Ezgi Mola, uçakta çektiği fotoğrafa "DJ bir plak koy da bebişimle dans edelim" notunu düştü.
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İşletmeci Mustafa Aksallı ile mutlu birlikteliğini 8 Mayıs 2023'te nikahla taçlandıran Ezgi Mola, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğlunu kucağına almıştı.
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Mola, mutlu anlarını sık sık paylaşıyor, ancak her zaman olduğu gibi, oğlu Can'ın yüzünü göstermemeye özen gösteriyor.
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Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, oğlu ile yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.
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Her fırsatta oğluna olan aşkından bahseden ünlü oyuncu, uçakta çektiği fotoğrafa "DJ bir plak koy da bebişimle dans edelim" notunu düştü.