Ezgi Mola, oğlu can ile yeni pozunu paylaştı

Her fırsatta oğluna olan aşkından bahseden ünlü oyuncu Ezgi Mola, uçakta çektiği fotoğrafa "DJ bir plak koy da bebişimle dans edelim" notunu düştü.

Elele Online

Elele Online
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Ezgi Mola, oğlu can ile yeni pozunu paylaştı - Resim : 1

İşletmeci Mustafa Aksallı ile mutlu birlikteliğini 8 Mayıs 2023'te nikahla taçlandıran Ezgi Mola, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğlunu kucağına almıştı. 

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Ezgi Mola, oğlu can ile yeni pozunu paylaştı - Resim : 2

 Mola, mutlu anlarını sık sık paylaşıyor, ancak her zaman olduğu gibi, oğlu Can'ın yüzünü göstermemeye özen gösteriyor.

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Ezgi Mola, oğlu can ile yeni pozunu paylaştı - Resim : 3

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, oğlu ile yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.  

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Ezgi Mola, oğlu can ile yeni pozunu paylaştı - Resim : 4

 Her fırsatta oğluna olan aşkından bahseden ünlü oyuncu, uçakta çektiği fotoğrafa "DJ bir plak koy da bebişimle dans edelim" notunu düştü.