Ezgi Mola: Oğlum için yapmam gerekeni yaptım
İbrahim Selim’in YouTube programına katılan Ezgi Mola, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken annelik üzerine de konuştu.
Son olarak "Başka Bir Gün" dizisiyle izlediğimiz Ezgi Mola, İbrahim Selim'in programında 23 Kasım 2023 tarihinde kucağına aldığı oğlu Can hakkında konuştu.
"Erkek annesi olmanın en zor yanı ne?" sorusuna yanıt veren Ezgi Mola, şu ifadeleri kullandı:
"Erkek annesinin zor tarafı ne hiç bilmiyorum. 'Ay bir kızım olsun ya da oğlum olsun' hiç demedim. Ama oğlum olacağını hissettim ve bunu herkese söyledim. Hamilelikte sezgilerim çok açıktı, hatta hamile olduğunu gizleyen bir arkadaşımı arayıp 'dikkat et' falan demiştim."
"SEZEN AKSU DESE BOZULURUM"
Ünlü oyuncu, "Küçükken sınıf arkadaşlarını 'Sezen Aksu benim süt annem' diye kandırıyormuşsun. Oğlun Can kim için 'benim süt annem şu kişi' dese bozulursun?" sorusuna ise "Sezen Aksu dese bozulurum. O benim süt annem, kusura bakmasın oğlumla paylaşamam hiç" yanıtını verdi.
"CAN'IN VİCDANLI, MERHAMETLİ BİR ÇOCUK OLMASINI İSTİYORUM"
Selim'in "Oğlun koluna nasıl birini takıp getirse tepki gösterirsin?" sorusuna "Bunu henüz bilemiyorum" diyen Mola, sözlerine "Can'ın vicdanlı, ahlaki değerleri olan, hayatta her canlıya sevgiyle yaklaşabilen, merhametli bir çocuk olmasını çok istiyorum. Centilmen bir çocuk olmasını çok hayal ediyorum. Dolayısıyla bu hayallerimin bazıları ona geçecek diye düşünüyorum. O koluna birini takıp getiriyorsa, onda hoşuna giden bir şey vardı. Benim de buna saygı duymam gerekir" diye devam etti.