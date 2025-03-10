Ezgi Mola: Oğlum için yapmam gerekeni yaptım

"CAN'IN VİCDANLI, MERHAMETLİ BİR ÇOCUK OLMASINI İSTİYORUM"

Selim'in "Oğlun koluna nasıl birini takıp getirse tepki gösterirsin?" sorusuna "Bunu henüz bilemiyorum" diyen Mola, sözlerine "Can'ın vicdanlı, ahlaki değerleri olan, hayatta her canlıya sevgiyle yaklaşabilen, merhametli bir çocuk olmasını çok istiyorum. Centilmen bir çocuk olmasını çok hayal ediyorum. Dolayısıyla bu hayallerimin bazıları ona geçecek diye düşünüyorum. O koluna birini takıp getiriyorsa, onda hoşuna giden bir şey vardı. Benim de buna saygı duymam gerekir" diye devam etti.