Ezgi Mola: “Pazarda her şey çok doğal, buradan bir şeyler almayı çok seviyorum”
Şimdilerde yaz sezonunu oğlu Can ile Çeşme'deki evinde geçiren Ezgi Mola, geçtiğimiz gün Alaçatı'da pazarda objektiflere takıldı. Mola, “Pazarda her şey çok doğal, buradan bir şeyler almayı çok seviyorum” dedi.
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Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğluna kavuşmuştu.
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Şimdilerde yaz sezonunu oğlu Can ile Çeşme'deki evinde geçiren Ezgi Mola, geçtiğimiz gün Alaçatı'da objektiflere takıldı.
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Milliyet'in haberine göre evinini mutfak alışverişi için pazara giden giden Mola, kendisini çeken gazetecilere poz verdi.
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Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen ünlü isim, “Pazarda her şey çok doğal, buradan bir şeyler almayı çok seviyorum” açıklamasında bulundu.