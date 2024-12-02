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Ezgi Mola, Yeni Bir Gün dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Partneri Salih Bademci oldu
Geçtiğimiz kasım ayında ilk kez annelik yaşayan ve bu sebeple oyunculuğa ara veren Ezgi Mola, ekranlara yeni dizisi "Yeni Bir Gün" ile dönecek. Mola'nın partneri Salih Bademci oldu.
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Giray Altınok’la başrolü paylaştığı 'Belki Bir Gün Bir Yerde' filmiyle oyunculuğa geri dönen Ezgi Mola, 'Yeni Bir Gün' dizisine hazırlanıyor.
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İngiliz yapımı 'Keeping Faith'ten uyarlanan, Ay Yapım imzalı 'Yeni Bir Gün' dizisinin hazırlıkları sürüyor. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaryosunu yazdığı, Çağrı Bayrak’ın yönetman koltuğunda oturacağı dizide başrolü Ezgi Mola canlandıracak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide 3. kez anne olduğu için avukatlığa ara veren 'Nehir' karakterine hayat verecek Mola'nın eşi 'Avukat Serdar' rolü için Salih Bademci'yle imza aşamasına gelindi.
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Ünlü oyuncu Salih Bademci'nin anlaşma sağladığı 'Kürk Mantolu Madonna' filminin ise ertelendiği öğrenildi.