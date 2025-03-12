Ezgi Şenler nişan hazırlıklarına başladı

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler ve çocukluk aşkı Ömer Gürgen, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanma kararı aldı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Ezgi Şenler nişan hazırlıklarına başladı - Resim : 1

Bodrum Masalı dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ezgi Şenler, 19 sene sonra karşılaşıp beraberlik yaşamaya başladığı ve 7 ay sonunda da evlilik teklifi aldığı Ömer Gürgen ile nişanlanmaya hazırlanıyor.

2 / 4
Ezgi Şenler nişan hazırlıklarına başladı - Resim : 2

Aradığı mutluluğu çocukluk aşkı Ömer Gürgen'de bulan Şenler, son yaptığı paylaşıma ''Bugün iş çok, nişan hazırlıkları başladı'' notunu düştü.

3 / 4
Ezgi Şenler nişan hazırlıklarına başladı - Resim : 3

Oyuncunun paylaşımına sevenlerinden 'mutluluklar', 'çok yakışıyorsunuz' yorumları geldi.

4 / 4
Ezgi Şenler nişan hazırlıklarına başladı - Resim : 4