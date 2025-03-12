Ezgi Şenler nişan hazırlıklarına başladı
Ünlü oyuncu Ezgi Şenler ve çocukluk aşkı Ömer Gürgen, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanma kararı aldı.
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Bodrum Masalı dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ezgi Şenler, 19 sene sonra karşılaşıp beraberlik yaşamaya başladığı ve 7 ay sonunda da evlilik teklifi aldığı Ömer Gürgen ile nişanlanmaya hazırlanıyor.
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Aradığı mutluluğu çocukluk aşkı Ömer Gürgen'de bulan Şenler, son yaptığı paylaşıma ''Bugün iş çok, nişan hazırlıkları başladı'' notunu düştü.
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Oyuncunun paylaşımına sevenlerinden 'mutluluklar', 'çok yakışıyorsunuz' yorumları geldi.
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