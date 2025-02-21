Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla birlikte karın tadını çıkardı

Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le birlikte karın keyfini çıkardıkları anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla birlikte karın tadını çıkardı - Resim : 1

2017'de hayatlarını birleştiren ve 2 oğulları bulunan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yalnızca kariyerleriyle değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çekiyor. 

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Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla birlikte karın tadını çıkardı - Resim : 2

Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le birlikte karın keyfini çıkardıkları anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla birlikte karın tadını çıkardı - Resim : 3

Ünlü çift çocukları ile birlikte kardan adam yaptı. 

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Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla birlikte karın tadını çıkardı - Resim : 4

Evcen, ailece geçirdikleri eğlenceli anları; "Karlı aile portresi" notuyla sosyal medyada yayınladı. 