Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla birlikte karın tadını çıkardı
Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le birlikte karın keyfini çıkardıkları anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
1 / 11
2017'de hayatlarını birleştiren ve 2 oğulları bulunan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yalnızca kariyerleriyle değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çekiyor.
2 / 11
Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le birlikte karın keyfini çıkardıkları anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
3 / 11
Ünlü çift çocukları ile birlikte kardan adam yaptı.
4 / 11
Evcen, ailece geçirdikleri eğlenceli anları; "Karlı aile portresi" notuyla sosyal medyada yayınladı.