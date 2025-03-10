Fahriye Evcen golf oynadığı anları paylaştı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi çeken oyuncu Fahriye Evcen, paylaşımlarına yenisini ekledi. Golf oynadığı anları paylaşan ünlü oyuncu birçok beğeni ve yorum aldı.
1 / 10
2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
2 / 10
Ünlü çift bulundukları paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.
3 / 10
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında ngolf oynadığı anları takipçileriyle paylaştı.
4 / 10
38 yaşındaki Evcen, golfteki hünerlerini sergilediği anları Lana Del Rey'in "Chemtrails over the Country Club" şarkısı eşliğinde paylaştı.