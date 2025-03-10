Fahriye Evcen golf oynadığı anları paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi çeken oyuncu Fahriye Evcen, paylaşımlarına yenisini ekledi. Golf oynadığı anları paylaşan ünlü oyuncu birçok beğeni ve yorum aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen golf oynadığı anları paylaştı - Resim : 1

2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı. 

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Fahriye Evcen golf oynadığı anları paylaştı - Resim : 2

Ünlü çift bulundukları paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.   

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Fahriye Evcen golf oynadığı anları paylaştı - Resim : 3

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında ngolf oynadığı anları takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen golf oynadığı anları paylaştı - Resim : 4

38 yaşındaki Evcen, golfteki hünerlerini sergilediği anları Lana Del Rey'in "Chemtrails over the Country Club" şarkısı eşliğinde paylaştı.