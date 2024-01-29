Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in küçük oğlu Kerem'e 1 yaş partisi yapıldı

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'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ikinci kez Kerem'i kucaklarına aldı.
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 1 yaşına giren oğlu Kerem'in hem doğum gününü kutlamıştı, hem de ilk kez yüzünü göstermişti. Ünlü çift 18 Ocak'ta 1 yaşına giren Kerem Öçivit'in doğum günü pozlarını paylaştı.
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Ünlü ailenin doğum günü pozları hem yorum hem de beğeni yağmuruna tutuldu.
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Görenler bir kez daha minik Kerem'in ağabeyi Karan'a olan benzerliği karşısında şaşırdı.