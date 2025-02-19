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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Kerem Özçivit'e 2. yaş partisi: Çiçek kokulu oğlum...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Kerem'in 2. yaş gününü kutladı.
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2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
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Oyuncu çift, 2 yaşına giren oğlu Kerem'in doğum gününü dinazor temalı bir doğum günü partisi ile kutladı.
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Fahriye Evcen doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncu paylaşımına "KEREM'im Çiçek kokulu oğlum, kıymetlim.. seni çok seviyorum" notunu düştü. Doğum günü kareleri sosyal medyada ilgi gördü.