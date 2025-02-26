Fahriye Evcen kara doyamadı! Peş peşe paylaştı...
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün İstanbul'u etkisi altına alan karın keyfini sürmeye devam ediyor.
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2017 yılında kendi gibi oyuncu Burak Özçivit ile dünya evine giren ve bu evliliğinden iki oğlu olan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile birlikte İstanbul'a yağan karın keyfini sürdü.
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Sosyal medya hesabından oğlu Karan ile kar oynadığı anları yayınlayan Evcen, devasa arazi aracıyla da fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.
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Ünlü oyuncunun yeşil büyük arazi aracı dikkatlerden kaçmadı...
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