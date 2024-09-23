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Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem ile poz verdi! Babalarına benzerlikleri gündem oldu
Oyuncu Fahriye Evcen, çocukları Kerem ve Karan ile verdiği pozları takipçileri ile paylaştı. Kerem ve Karan'ın son halleri babaları Burak Özçivit'e benzetildi.
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2017 yılında "Çalıkuşu" adlı dizide tanışan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti2 017 yılında evlendi. 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
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Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yaptığı her paylaşım dikkat çekmeye devam ediyor.
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Yaz boyunca paylaştığı pozlarla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Fahriye Evcen, son olarak oğulları Kerem ile Karan'la paylaşımlar yaptı.
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Fotoğrafın en çok dikkat çeken detayı ise, Kerem ve Karan'ın babaları Burak Özçivit'e olan inanılmaz benzerliği oldu. Birçok kişi "Fotoğrafta 2 tane Burak Özçivit var" yorumunda bulundu.