Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem ile poz verdi! Babalarına benzerlikleri gündem oldu

Oyuncu Fahriye Evcen, çocukları Kerem ve Karan ile verdiği pozları takipçileri ile paylaştı. Kerem ve Karan'ın son halleri babaları Burak Özçivit'e benzetildi.

Elele Online

Elele Online
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Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem ile poz verdi! Babalarına benzerlikleri gündem oldu - Resim : 1

2017 yılında "Çalıkuşu" adlı dizide tanışan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti2 017 yılında evlendi. 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

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Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem ile poz verdi! Babalarına benzerlikleri gündem oldu - Resim : 2

Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yaptığı her paylaşım dikkat çekmeye devam ediyor. 

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Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem ile poz verdi! Babalarına benzerlikleri gündem oldu - Resim : 3

Yaz boyunca paylaştığı pozlarla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Fahriye Evcen, son olarak oğulları Kerem ile Karan'la paylaşımlar yaptı. 

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Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem ile poz verdi! Babalarına benzerlikleri gündem oldu - Resim : 4

Fotoğrafın en çok dikkat çeken detayı ise, Kerem ve Karan'ın babaları Burak Özçivit'e olan inanılmaz benzerliği oldu. Birçok kişi "Fotoğrafta 2 tane Burak Özçivit var" yorumunda bulundu.