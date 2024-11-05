Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Strazburg'a gitti! Evcen'in kürklü pozları gündem oldu

Fransa'nın Strasbourg şehrine tatile giden Fahriye Evcen, seyahat boyunca pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Evcen’in Fransa tatilinde kürküyle verdiği pozlar büyük tepki topladı. Kürkün gerçek olduğunu düşünenler kareleri yorum yağmuruna tuttu.

Elele Online

Elele Online
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Strazburg'a gitti! Evcen'in kürklü pozları gündem oldu - Resim : 1

Yıllar önce Çalıkuşu dizisinde başrol oynayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sette başlayan aşklarını evlilikle sonuçlandırmışlardı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Strazburg'a gitti! Evcen'in kürklü pozları gündem oldu - Resim : 2

Bu evlilikten Karan ve Kerem adından iki çocukları bulunan çift tatil için soluğu Strazburg'da aldı. 

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Strazburg'a gitti! Evcen'in kürklü pozları gündem oldu - Resim : 3

Fransa'nın Strasbourg şehrine tatile giden Fahriye Evcen, seyahat boyunca eşinin yanında çekildiği aşk dolu pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Evcen'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Strazburg'a gitti! Evcen'in kürklü pozları gündem oldu - Resim : 4

Evcen’in üzerindeki kürk ise takipçilerinin dikkatini çekti. Krem rengi kürküyle Fransa sokaklarında pozlar veren isme yorumlar peş peşe geldi.