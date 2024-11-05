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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Strazburg'a gitti! Evcen'in kürklü pozları gündem oldu
Fransa'nın Strasbourg şehrine tatile giden Fahriye Evcen, seyahat boyunca pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Evcen’in Fransa tatilinde kürküyle verdiği pozlar büyük tepki topladı. Kürkün gerçek olduğunu düşünenler kareleri yorum yağmuruna tuttu.
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Yıllar önce Çalıkuşu dizisinde başrol oynayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sette başlayan aşklarını evlilikle sonuçlandırmışlardı.
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Bu evlilikten Karan ve Kerem adından iki çocukları bulunan çift tatil için soluğu Strazburg'da aldı.
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Fransa'nın Strasbourg şehrine tatile giden Fahriye Evcen, seyahat boyunca eşinin yanında çekildiği aşk dolu pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Evcen'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Evcen’in üzerindeki kürk ise takipçilerinin dikkatini çekti. Krem rengi kürküyle Fransa sokaklarında pozlar veren isme yorumlar peş peşe geldi.