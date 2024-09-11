Fahriye Evcen yaza doyamadı! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu

Oyuncu Fahriye Evcen, yazı bitirmemekte kararlı. Siyah mayosuyla poz veren Evcen yine gündem olmayı başardı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen yaza doyamadı! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu - Resim : 1

2017'de Burak Özçivitle dünyaevine girenFahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı  kucaklarına alırken 2023'te de ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.

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Fahriye Evcen yaza doyamadı! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu - Resim : 2

Tüm yaz renk renk bikinileri ve mayolarıyla poz veren Fahriye Evcen yeni tatil kareleriyle adından söz ettirdi.

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Fahriye Evcen yaza doyamadı! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu - Resim : 3

Bu defa siyah bir mayo tercih eden Evcen'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

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Fahriye Evcen yaza doyamadı! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu - Resim : 4

38 yaşındaki oyuncuya "Alev aldı buralar", "Yakıyorsun yine Fahriyecim", "Güzeller güzelim muhteşemsin", "Fahriye yaz bitti yeter" gibi yorumlar yapıldı. 