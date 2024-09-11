Fahriye Evcen yaza doyamadı! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu
Oyuncu Fahriye Evcen, yazı bitirmemekte kararlı. Siyah mayosuyla poz veren Evcen yine gündem olmayı başardı.
1 / 7
2017'de Burak Özçivitle dünyaevine girenFahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alırken 2023'te de ikinci oğulları Kerem'e kavuştu.
2 / 7
Tüm yaz renk renk bikinileri ve mayolarıyla poz veren Fahriye Evcen yeni tatil kareleriyle adından söz ettirdi.
3 / 7
Bu defa siyah bir mayo tercih eden Evcen'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
4 / 7
38 yaşındaki oyuncuya "Alev aldı buralar", "Yakıyorsun yine Fahriyecim", "Güzeller güzelim muhteşemsin", "Fahriye yaz bitti yeter" gibi yorumlar yapıldı.