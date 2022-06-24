Fahriye Evcen'den 2. çocuk açıklaması: "Uykusuz gecelere alışkınım"
İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı. Oyuncu çift, basına yansıyan 'bebek' haberlerinden sonra ilk kez konuştu.
9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen (35) ile Burak Özçivit (37), ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı.
Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
Uzun bir aradan sonra setlere dönen Fahriye Evcen yer aldığı diziden kısa sürede ayrılınca hayranları oldukça şaşırmıştı. Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
İkinci kez hamile olduğu öğrenilen Evcen ve eşi, önceki gün önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Muhabirlerle sohbet eden çift, gazetecilerin, "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.
"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"
Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım. Kapalı yola girdim farkında olmadan. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." açıklamasını yaptı.