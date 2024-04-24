Fahriye Evcen'den yeni pozlar: "Hoş geldin Yaz"
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan çiftten Fahriye Evcen, son olarak paylaştığı yeni pozlarla gündeme geldi. Evcen, Instagram hesabından "Yaza merhaba" notuyla pozlarını paylaştı.
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturmuşlardı. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift geçtiğimiz yıl ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.
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Sosyal medyada eşi ve çocuklarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu defa pozlarını "Hoş geldin Yaz" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede gündem olmayı başardı.
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Takipçileri ünlü oyuncuya "Su gibisin", "İçimiz açıldı güzelliğinle", "Çok güzelsin", "Akılda kalıcı bir güzellik", "Kraliçe" gibi yorumlarda bulundu.
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