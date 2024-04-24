Fahriye Evcen'den yeni pozlar: "Hoş geldin Yaz"

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturmuşlardı. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift geçtiğimiz yıl ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.