Fahriye Evcen'den yeni pozlar: "Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba"

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"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.
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2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi çeken oyuncu Fahriye Evcen, uzun bir aradan yeni pozlarını yayınladı.
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Üncü oyuncu paylaşımına "Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba " notunu düştü.