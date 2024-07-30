Fahriye Evcen'den yeni pozlar: "Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi çeken oyuncu Fahriye Evcen, uzun bir aradan yeni pozlarını yayınladı.

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Fahriye Evcen'den yeni pozlar: "Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba" - Resim : 1

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.

 

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Fahriye Evcen'den yeni pozlar: "Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba" - Resim : 2

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı. 

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Fahriye Evcen'den yeni pozlar: "Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba" - Resim : 3

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ilgi çeken oyuncu Fahriye Evcen, uzun bir aradan yeni pozlarını yayınladı. 

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Fahriye Evcen'den yeni pozlar: "Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba" - Resim : 4

Üncü oyuncu paylaşımına "Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba " notunu düştü. 