Fahriye Evcen'in yeni pozlarına yorum Filiz Akın'dan yorum gecikmedi
Instagram'dan sık sık fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in son karelerine Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın tepkisiz kalamadı.
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Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliği ve 2 çocuğu olan Fahriye Evcen uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Evcen her paylaşımıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu son olarak araç içerisinde beyazlar içinde pozlarını ardarda paylaştı.
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Evcen'in pozları kısa sürede beğeni toplarken Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan yorum gecikmedi.
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Akın, "Güzel oyuncumuz keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık. Özlem dolu sevgiler." ifadelerini kullandı.