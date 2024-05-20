Farah Zeynep Abdullah detoks kampına gitti: 4 gündür bir şey çiğnemiyorum

Farah Zeynep Abdullah son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Masumlar Apartmanı, Bihter ve Bergen gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve son olarak Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan Farah Zeynep Abdullah, detoks kampına gitti.