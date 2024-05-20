Farah Zeynep Abdullah detoks kampına gitti: 4 gündür bir şey çiğnemiyorum

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Farah Zeynep Abdullah son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Masumlar Apartmanı, Bihter ve Bergen gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve son olarak Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan Farah Zeynep Abdullah, detoks kampına gitti.
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4 gündür bir şey yemediğini söyleyen ünlü oyuncu elindeki içeceği göstererek '4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum' dedi.
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"Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım, beynimde lezyon var" diyen Abdullah, detoks kampında birkaç gün zorlandığını söylese de şimdilerde alıştığını ve burada enerjisinin yükseldiğini de anlattı.
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