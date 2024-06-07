Farah Zeynep Abdullah ile Kanal D arasında 'Mehmet Ali Erbil' tartışması
Mehmet Ali Erbil'in 'Turnike' programıyla ekranlara geri döneceği haberini veren Kanal D'ye oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan beklenmedik bir tepki geldi.
Kanal D'nin günler öncesinden 'parmağın arkasında kim var?' sloganıyla duyurduğu yarışma programı büyük merak uyandırmıştı. 'Turnike' adlı yarışmayı Mehmet Ali Erbil'in sunacağını açıklayan Kanal D, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın tepkisiyle karşılaştı.
Kanal D'de yayınlanan tanıtımda Erbil, "Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi?" diye konuştu.
Yarışmanın Kanal D ekranlarında yayınlanacağını öğrenen Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN TEPKİ
Güncel konularda eleştiri ve tepkisini sık sık dile getiren Abdullah, Kanal D'nin Mehmet Ali Erbil'in tanıtımını "İşte parmağın sahibi geldi" notuyla paylaşıldığını görünce "Iyy ne kadar da mal bir kanal" yorumunu yaptı.