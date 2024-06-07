Farah Zeynep Abdullah ile Kanal D arasında 'Mehmet Ali Erbil' tartışması

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN TEPKİ

Güncel konularda eleştiri ve tepkisini sık sık dile getiren Abdullah, Kanal D'nin Mehmet Ali Erbil'in tanıtımını "İşte parmağın sahibi geldi" notuyla paylaşıldığını görünce "Iyy ne kadar da mal bir kanal" yorumunu yaptı.