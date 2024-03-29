Farah Zeynep Abdullah, Kızıl Goncalar dizisine dahil oluyor mu? Yanıt geldi

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Rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Masumlar Apartmanı, Bihter ve Bergen gibi yapımlarla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, gündeme gelmeye devam ediyor.
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Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisine Dilruba karakteri ile konuk olan Farah Zeynep Abdullah ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
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Farah Zeynep Abdullah, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Ünlü oyuncu, 'Farah Zeynep Abdullah Kızıl Goncalar'da' haberini alıntılayarak 'Hayır' yazdı.