Farah Zeynep Abdullah, Kızıl Goncalar dizisine dahil oluyor mu? Yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah'ın Kızılcık Şerbeti'nden sonra, Kızıl Goncalar dizisinde rol alacağı iddia edilmişti.

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Farah Zeynep Abdullah, Kızıl Goncalar dizisine dahil oluyor mu? Yanıt geldi - Resim : 1

Rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Masumlar Apartmanı, Bihter ve Bergen gibi yapımlarla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, gündeme gelmeye devam ediyor.

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Farah Zeynep Abdullah, Kızıl Goncalar dizisine dahil oluyor mu? Yanıt geldi - Resim : 2

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisine Dilruba karakteri ile konuk olan Farah Zeynep Abdullah ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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Farah Zeynep Abdullah, Kızıl Goncalar dizisine dahil oluyor mu? Yanıt geldi - Resim : 3

Farah Zeynep Abdullah, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Ünlü oyuncu, 'Farah Zeynep Abdullah Kızıl Goncalar'da' haberini alıntılayarak 'Hayır' yazdı.