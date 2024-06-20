Farah Zeynep Abdullah tatil için Bodrum'u seçti! İşte oyuncunun tatil pozları
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Siyah bikinisi ile plajda görüntülenen Farah Zeynep Abdullah'ın formda hali dikkat çekti.
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Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuştu.
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Geçtiğimiz ay zayıflamak için detoks kampına giden Farah Zeynep Abdullah 4 gün boyunca yemek yemediğini dile getirmişti.
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Farah Zeynep Abdullah, tatil yapmak için soluğu Muğla'nın Bodrum Gölköy'de aldı.
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Siyah bir bikini giyen ünlü oyuncu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.