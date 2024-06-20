Farah Zeynep Abdullah tatil için Bodrum'u seçti! İşte oyuncunun tatil pozları

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Siyah bikinisi ile plajda görüntülenen Farah Zeynep Abdullah'ın formda hali dikkat çekti.

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Farah Zeynep Abdullah tatil için Bodrum'u seçti! İşte oyuncunun tatil pozları - Resim : 1

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuştu.

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Farah Zeynep Abdullah tatil için Bodrum'u seçti! İşte oyuncunun tatil pozları - Resim : 2

Geçtiğimiz ay zayıflamak için detoks kampına giden Farah Zeynep Abdullah 4 gün boyunca yemek yemediğini dile getirmişti.

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Farah Zeynep Abdullah tatil için Bodrum'u seçti! İşte oyuncunun tatil pozları - Resim : 3

Farah Zeynep Abdullah, tatil yapmak için soluğu Muğla'nın Bodrum Gölköy'de aldı.  

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Farah Zeynep Abdullah tatil için Bodrum'u seçti! İşte oyuncunun tatil pozları - Resim : 4

Siyah bir bikini giyen ünlü oyuncu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.