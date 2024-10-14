Farah Zeynep Abdullah'tan Nur Sürer'e tepki: Ne Yılmaz Güney'i be...
61. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" alan usta oyuncu Nur Sürer'in ödülünü Yılmaz Güney'e adaması oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın tepkisine neden oldu.
61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahipleri; "Ayşe" filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile "Mukadderat"taki performansıyla Nur Sürer oldu.
ÖDÜLÜNÜ YILMAZ GÜNEY'E İTHAF ETTİ
Nur Sürer, konuşmasında ödülünü Yılmaz Güney’e ithaf ederek; "Bu ödülü, çoğunlukla değersizleştirilmek istenilen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris'te yitiren, biz sinemacıların en kıymetlisi ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi.
Nur Sürer bu açıklamasına, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan tepki geldi.
"NE YILMAZ GÜNEY'İ BE"
Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından Sürer'in konuşmasını paylaşarak, "Ne Yılmaz Güney'i be" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Farah Zeynep Abdullah daha önce de Yılmaz Güney hakkında konuşmuş ve "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" demişti.