Farah Zeynep Abdullah'tan Nur Sürer'e tepki: Ne Yılmaz Güney'i be...

61. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" alan usta oyuncu Nur Sürer'in ödülünü Yılmaz Güney'e adaması oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın tepkisine neden oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Farah Zeynep Abdullah'tan Nur Sürer'e tepki: Ne Yılmaz Güney'i be... - Resim : 1

61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahipleri; "Ayşe" filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile "Mukadderat"taki performansıyla Nur Sürer oldu.

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Farah Zeynep Abdullah'tan Nur Sürer'e tepki: Ne Yılmaz Güney'i be... - Resim : 2

ÖDÜLÜNÜ YILMAZ GÜNEY'E İTHAF ETTİ

Nur Sürer, konuşmasında ödülünü Yılmaz Güney’e ithaf ederek; "Bu ödülü, çoğunlukla değersizleştirilmek istenilen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris'te yitiren, biz sinemacıların en kıymetlisi ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi.

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Farah Zeynep Abdullah'tan Nur Sürer'e tepki: Ne Yılmaz Güney'i be... - Resim : 3

Nur Sürer bu açıklamasına, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan tepki geldi. 

"NE YILMAZ GÜNEY'İ BE"

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından Sürer'in konuşmasını paylaşarak, "Ne Yılmaz Güney'i be" ifadelerini kullandı.

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Farah Zeynep Abdullah'tan Nur Sürer'e tepki: Ne Yılmaz Güney'i be... - Resim : 4

Öte yandan Farah Zeynep Abdullah daha önce de Yılmaz Güney hakkında konuşmuş ve "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" demişti.