Farah Zeynep Abdullah'tan Nur Sürer'e tepki: Ne Yılmaz Güney'i be...

ÖDÜLÜNÜ YILMAZ GÜNEY'E İTHAF ETTİ

Nur Sürer, konuşmasında ödülünü Yılmaz Güney’e ithaf ederek; "Bu ödülü, çoğunlukla değersizleştirilmek istenilen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris'te yitiren, biz sinemacıların en kıymetlisi ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi.