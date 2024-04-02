Fatma Turgut, Ege Rallisi'nde fırtına gibi esti

Dağılan Model grubundan ayrılarak kariyerine solo olarak devam eden şarkıcı Fatma Turgut, Türkiye Ralli Şampiyonası’na katıldı.

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Fatma Turgut, Ege Rallisi'nde fırtına gibi esti - Resim : 1

Otomobil sporlarına tutkusuyla bilinen Fatma Turgut 33. Ege Rallisi'nde öncü araçla tüm etapları geçti.

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Fatma Turgut, Ege Rallisi'nde fırtına gibi esti - Resim : 2

Marmaris Ege rallisinin çevreye duyarlılık projesi kapsamında, Türkiye Ralli Şampiyonası tarihinde ilk kez öncü araç olarak bir elektrikli otomobil kullanıldı.

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Fatma Turgut, Ege Rallisi'nde fırtına gibi esti - Resim : 3

Sosyal medya hesabında paylaşımında, 'Türkiye Ralli Şampiyonası’nda bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururu' başlıklı bir paylaşım yapan Turgut, "Yıllardır gönül verdiğim sporda, öncü araç olarak elektrikli bir otomobil ile yer aldım. Herkes lastik değiştirirken ben araba değiştirdim. Bence çok havalı" notunu düştü.

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Fatma Turgut, Ege Rallisi'nde fırtına gibi esti - Resim : 4