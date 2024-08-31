Fendi ailesinin torunu Delfina Delettrez: Damarımızda kıymetli Türk-Osmanlı kanı akmakta
Türkiye'de tatil yapan Fendi ailesinin torunu Delfina Delettrez, sosyal medya hesabından Türk olduklarına dair bir paylaşımda bulundu.
İtalya'nın en lüks giyim ve aksesuar markası Fendi'nin torunlarından Delfina Delettrez Fendi, sosyal medya hesabından hem Türkiye tatiliden fotoğrafları hem de Fendi ailesinin soyu ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Roma'da el yapımı mücevher tasarımcısı olan Fendi ailesinin torunu Delfina Delettrez Fendi, yaptığı Türkiye tatilinde 'Fendi' soyunun nereden geldiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'DAMARLARIMIZDA KIYMETLİ TÜRK-OSMANLI KANI VAR'
Ünlü isim, ''damarımızda kıymetli bir Türk-Osmanlı kanı akmaktadır. Fendi'nin Türk olduğu söylenir, atalarımız İzmirli Efendizade ailesine mensuptur, Fendi kelimesi de Türkçe Efendi kelimesinden gelen E harfinin düşürülmesiyle bu aileden türemiştir.''
İTALYA YOLCULUĞU İPEK TİCARETİYLE BAŞLADI
''Ailemizin İtalya yolculuğu ise Osmanlı ve İtalya arasındaki ipek ticaretiyle başlamıştır.''