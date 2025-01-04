Ferdi Tayfur'un konuşmadığı kızı Tuğçe Tayfur fenalaştı
Ferdi Tayfur'un uzun zamandır görüşmediği kızı Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gasilhaneye gitti. Ünlü ismin ayakta zor durduğu görüldü.
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Tayfur’un vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden olurken; gözler usta ismin bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur’a çevrildi.
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'AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN'
Ferdi Tayfur'un uzun zamandır görüşmediği kızı Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gasilhaneye gitti. Tuğçe Tayfur, dakikalarca gözyaşı dökerken "Ayırdınız beni babamdan! Yapayalnız burada kalmış babam!" dedi.
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Tuğçe Tayfur’un vefat haberinden sonra iğnelerle ayakta durduğu öğrenildi.