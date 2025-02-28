Ferdi Tayfur’un mirasında yeni gelişme! Mahkemeden tedbir kararı

Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakılmaması üzerine iki isim de vasiyete itiraz etti. Mahkemeye giden davada karar açıklandı ve Tuğçe Tayfur sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Tuğçe Tayfur açıkladığı kararla ilgili "Mahkeme kararı ile babamın tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok" ifadelerini kullandı.