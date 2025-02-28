Ferdi Tayfur’un mirasında yeni gelişme! Mahkemeden tedbir kararı
Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından miras konusunda sular durulmuyor. Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmayan ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur, babasının mirasına tedbir konulduğunu açıkladı.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Türk müziğinin efsane isminin vefat etmesi ardından düzenlenen 4 Ocak'taki cenaze töreninde Tuğçe Tayfur'un da aralarında bulunduğu aile tartışması dikkat çekmişti. Ayrıca usta sanatçının vasiyetini hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı açıklamıştı.
Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle:
"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."
Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakılmaması üzerine iki isim de vasiyete itiraz etti. Mahkemeye giden davada karar açıklandı ve Tuğçe Tayfur sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Tuğçe Tayfur açıkladığı kararla ilgili "Mahkeme kararı ile babamın tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok" ifadelerini kullandı.