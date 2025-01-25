Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal paylaşım: Sensiz ilk doğum günüm
2 Ocak'ta yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Taha, doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.
Arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinin başında gelen Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un oğlu Taha Tayfur ise doğum günü için sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Usta sanatçının en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur, babasını kaybettikten günler sonra 17 yaşına bastı. Ferdi Taha Tayfur, babasız kutladığı ilk doğum gününde duygularını dile getirdi.
Babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Taha Tayfur, "Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum. Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın" dedi.
"Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum" diyen Tayfur, "Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam" ifadelerini kullandı.