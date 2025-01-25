Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal paylaşım: Sensiz ilk doğum günüm

Babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Taha Tayfur, "Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum. Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın" dedi.