Ferdi Tayfur'un 'soyadı' yasağına Tuğçe Tayfur'dan yanıt
Ferdi Tayfur ile uzun süredir problem yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Ferdi Tayfur'un kızının 'Tayfur' soyadını kullanmasına yasak getirdiği açıklamasına Tuğçe Tayfur'dan yanıt gecikmedi.
Geçtiğimiz sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tuğçe Aydın, 18 Haziran 2024'te Tuğçe Lina adını verdiği kızını kucağına almıştı.
Kızının düğününe gitmeyen ve Tuğçe Aydın ile arasında soğuk rüzgarlar estiği bilinen Ferdi Tayfur, avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.
Kızı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Tayfur'un "Böyle olmasını istemezdim" mesajıyla kendi sayfasında da yazıda, şu ifadeler yer aldı:
"Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel, gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazandan kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri, gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekte; bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın, gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."
"TAYFUR SOYİSMİNİ BANA LEYLEKLER VERMEDİ"
Bu duyuru üzerine sosyal medya sayfasından babasına cevap veren Tuğçe Tayfur ise "Tayfur soyismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya, o yüzden soyadım Tayfur. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz baba olarak ne dediyseniz onu yaptım ama yine kötü ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba! Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" mesajını yazdı.