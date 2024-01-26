Ferhan Şensoy 35. yaşını kutladı: Dante gibi ortasındayız ömrün

Şensoy doğum gününden kareleri “Dante gibi ortasındayız ömrün!” Hoş geldin 35 yaşım, hoş geldinbirden yüklenen Adile Naşit gülüşüm! “Senin doğum günün değil, ikimizin doğum günü!” dedi Pera. Bundan sonra hep bizim, hep ikimizin canım kızım! İyi ki biz cem öğet. notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.