Ferhan Şensoy 35. yaşını kutladı: Dante gibi ortasındayız ömrün
Cem Öget ile mutlu bir evliliği olan ve Pera adında bir kızı bulunan oyuncu Ferhan Şensoy 35. yaşını kutladı. Şensoy doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında Cem Öğet ile nikâh masasına oturmuş, 2021'de kızları Pera dünyaya gelmişti.
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Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Şensoy 35 yaşına girdi.
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Şensoy doğum gününden kareleri “Dante gibi ortasındayız ömrün!” Hoş geldin 35 yaşım, hoş geldinbirden yüklenen Adile Naşit gülüşüm! “Senin doğum günün değil, ikimizin doğum günü!” dedi Pera. Bundan sonra hep bizim, hep ikimizin canım kızım! İyi ki biz cem öğet. notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncunun gönderisi 8 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.