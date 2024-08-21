Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor

Şarkıcı Feridun Düzağaç 56 yaşında ikinci kez baba oluyor.

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Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor - Resim : 1

"Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor.

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Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta müzisyenin 10 yıllık sevgilisi Tuba Tanışık'ın hamile olduğu öğrenildi.

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Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor - Resim : 3

Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğinden Tuya Naz Düzağaç adında bir kızı var.

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Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor - Resim : 4

 Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve Londra’da mimarlık eğitimi alan kızı Tuya Naz Düzağaç’a olan sevgisini “Canım kızım. Bugüne değil ömrüme kattığın her şey için… Bulamadığım o sihirli kelimesin. ‘Babam’ yazdığın anda içimde kopan fırtınayı tarif edebildiğimde , işte o an bir şair olacağım. Canım Tuya…” mesajıyla ifade etmişti.