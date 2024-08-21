Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor

Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve Londra’da mimarlık eğitimi alan kızı Tuya Naz Düzağaç’a olan sevgisini “Canım kızım. Bugüne değil ömrüme kattığın her şey için… Bulamadığım o sihirli kelimesin. ‘Babam’ yazdığın anda içimde kopan fırtınayı tarif edebildiğimde , işte o an bir şair olacağım. Canım Tuya…” mesajıyla ifade etmişti.