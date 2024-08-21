1 / 4
"Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor.
2 / 4
Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta müzisyenin 10 yıllık sevgilisi Tuba Tanışık'ın hamile olduğu öğrenildi.
3 / 4
Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğinden Tuya Naz Düzağaç adında bir kızı var.
4 / 4
Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve Londra’da mimarlık eğitimi alan kızı Tuya Naz Düzağaç’a olan sevgisini “Canım kızım. Bugüne değil ömrüme kattığın her şey için… Bulamadığım o sihirli kelimesin. ‘Babam’ yazdığın anda içimde kopan fırtınayı tarif edebildiğimde , işte o an bir şair olacağım. Canım Tuya…” mesajıyla ifade etmişti.